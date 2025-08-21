PUBLICIDAD

Policiales

Corte de ruta en Tartagal: un grupo reclama una audiencia con el Gobernador

La protesta se levantó al mediodía, aunque los manifestantes permanecen en el lugar bajo custodia de fuerzas de seguridad.
Jueves, 21 de agosto de 2025 16:05
Un corte total en la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 1430 entre General Mosconi y Tartagal, se produjo este jueves por la mañana cuando alrededor de 60 personas bloquearon el tránsito en reclamo de una audiencia con el gobernador Gustavo Sáenz.

La interrupción comenzó cerca de las 10.30, donde los manifestantes aguardaban la llegada de más integrantes de la comunidad de ruta 86. A las 11.33 se concretó el corte total de la calzada, lo que generó demoras en el tránsito de la zona norte de la provincia.

Sin embargo, hacia las 12.15 los manifestantes decidieron liberar la ruta, aunque permanecieron apostados a la vera de la carretera. Gendarmería Nacional y efectivos de Infantería de Tartagal se hicieron presentes en el lugar para garantizar el orden.

De acuerdo con la información oficial, el operativo se desarrolló sin incidentes ni enfrentamientos, y hasta las 14.45 los manifestantes continuaban a la espera de una respuesta a su pedido de diálogo con el Gobierno provincial.

Feria Potencia en Tartagal

El corte de ruta se produjo en la antesala de la Feria Destino Potencia 2025, un evento cultural y productivo que se desarrollará el 22 y 23 de agosto en Tartagal. La ciudad será escenario de un encuentro con la participación de más de 400 expositores de toda la provincia.

La feria se llevará a cabo en el complejo deportivo municipal Martín Miguel de Güemes, remodelado especialmente para la ocasión con la instalación de luminarias LED, cámaras de seguridad y servicios básicos en sus cuatro hectáreas. El gobernador Gustavo Sáenz encabezará el acto inaugural y recorrerá otras obras en la ciudad

