Vieron a la Policía y abandonaron varios bultos con droga, hojas de coca y cigarrillos

En un operativo llevado a cabo en la ciudad de Orán, efectivos de la Policía Federal Argentina lograron un importante decomiso de estupefacientes y mercadería de contrabando.

El hecho tuvo lugar en la ribera del río Pescado, a la altura de la Ruta Nacional Nº 50, donde se incautaron 26,080 kilos de marihuana, 100 kilos de hojas de coca en estado natural y 100 cartones de cigarrillos de la marca “Rodeo” de origen extranjero.

El procedimiento, realizado por la División Unidad Operativa Federal San Ramón de la Nueva Orán, bajo las directrices del Ministerio de Seguridad Nacional y la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación, ocurrió durante tareas de prevención en la zona.

Los efectivos observaron a un grupo de aproximadamente diez personas que trasladaban bultos en sus espaldas. Al notar la presencia policial, los individuos reaccionaron de manera hostil, arrojando objetos contundentes y huyendo hacia el territorio de Bolivia.

En su escape, abandonaron los bultos que contenían las sustancias y los cigarrillos incautados.

La Unidad Fiscal Descentralizada de Orán, a cargo del auxiliar fiscal Dr. Luis Valencia, ordenó el secuestro de toda la mercadería y las sustancias estupefacientes, además de iniciar actuaciones por infracción a la ley de drogas.

