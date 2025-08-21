PUBLICIDAD

Violencia en el futbol
Nico Vázquez
La China Suárez
Marcelo Peretta
Incendio forestales
Copa Sudamericana
Copa Libertadores
deudores alimentarios Salta
Ley de Financiamiento Universitario
sistema hospitalario
Salta

Es ley la prohibición de ingreso de deudores alimentarios a eventos deportivos y casinos en Salta

La Legislatura salteña convirtió en ley la prohibición de ingreso a estadios, casinos y salas de juego para quienes figuren en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
Jueves, 21 de agosto de 2025 21:39
Salta dio un paso más en la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Desde ahora, quienes se encuentren inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos no podrán ingresar a estadios deportivos, espectáculos culturales pagos ni a casinos o salas de juego, tras la sanción definitiva de la ley que incorpora nuevas restricciones a este sector de la población.

La iniciativa, que tuvo origen en la Cámara de Diputados, incorpora los incisos e) y f) al artículo 4 bis de la Ley Provincial Nº 7.411, con el objetivo de reforzar las sanciones contra los incumplidores de la cuota alimentaria y garantizar que los recursos familiares se prioricen en los hijos antes que en actividades de ocio o apuestas.

Un camino legislativo con amplio consenso

La norma fue impulsada por las diputadas Mónica Juárez y Socorro Villamayor, quienes fundamentaron la necesidad de introducir medidas ejemplificadoras contra quienes incumplen con sus deberes legales. En mayo pasado, durante la 10° Sesión Ordinaria de la Cámara baja, el proyecto recibió media sanción por unanimidad, lo que anticipaba un fuerte consenso político en torno a la propuesta.

Finalmente, la Cámara de Senadores otorgó la sanción definitiva en la última sesión, convirtiendo en ley una iniciativa que coloca a Salta entre las provincias con legislación más estricta en relación a los deudores alimentarios.

¿Qué establece la nueva ley?

Hasta ahora, la normativa provincial ya contemplaba limitaciones para quienes figuran en el registro, como la imposibilidad de acceder a cargos jerárquicos en el sector público o de presentarse a concursos oficiales. Con la nueva modificación se suman dos incisos clave:

  • Prohibición de ingresar a estadios para presenciar espectáculos deportivos o culturales pagos.

  • Restricción de acceso a casinos y salas de juego.

De esta manera, quienes incumplen con la obligación alimentaria no podrán destinar dinero a actividades consideradas superfluas o recreativas, mientras persistan en la deuda con sus hijos o beneficiarios.

 

