Dos desapariciones en Salta: activaron el protocolo para hallar a un joven y a un hombre mayor

La provincia se encuentra movilizada por la búsqueda de dos personas que permanecen desaparecidas desde julio y agosto. Se trata de Tomás Alberto, un adolescente de 16 años de La Merced, y de Fernando Enrique Cejas, un hombre de 63 años residente en barrio Portal del Cerro, en la capital salteña.

Ambos casos fueron denunciados por sus familias en dependencias policiales y motivaron la intervención de la Fiscalía Penal de Capital, bajo la aplicación del Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas.

La desaparición de Tomás Alberto

El 10 de julio, Tomás Alberto se ausentó de su hogar en La Merced y no se volvió a tener noticias sobre su paradero. La denuncia fue radicada en la Comisaría 13 del Distrito de Prevención 1 de Capital, lo que activó un despliegue policial bajo la coordinación de la Fiscalía Penal 1.

El adolescente es de contextura delgada, tez morena y mide aproximadamente 1,52 metros. La última vez que fue visto vestía pantalón largo, campera deportiva negra, zapatos negros y una gorra negra con detalles grises.

La Policía solicitó que ante cualquier información que permita avanzar en su localización y recordó que se puede aportar datos llamando al Sistema de Emergencias 911, a la dependencia policial más cercana o directamente al 3874565312 de la Comisaría 13 de Villa Asunción.

El caso de Fernando Enrique Cejas

Por otro lado, la familia de Fernando Enrique Cejas, de 63 años, denunció su desaparición el pasado 6 de agosto en la Comisaría 3° del Distrito de Prevención 1 de Capital. Desde entonces, bajo la intervención de la Fiscalía Penal 2, la Policía despliega tareas de rastreo para dar con su paradero.

Cejas es de contextura delgada, tez morena, mide alrededor de 1,78 metros y tiene cabello corto canoso. El día que fue visto por última vez vestía pantalón oscuro, campera negra, buzo de lana beige, zapatillas negras y usaba anteojos negros con aumento.

Al igual que en el caso del menor, se pidió colaboración ciudadana para cualquier dato que pueda contribuir a la investigación, a través del 911, la dependencia policial más cercana o al 3874565367 de la Comisaría 3ª.

Pedido a la comunidad

Ambos casos, aunque independientes entre sí, mantienen en vilo a las familias y generan preocupación. La Policía de Salta remarcó que cada hora es clave en este tipo de situaciones y apeló a la solidaridad de la comunidad para aportar cualquier información, por mínima que sea, que permita dar con el paradero de Tomás Alberto y Fernando Enrique Cejas.

