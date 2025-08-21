PUBLICIDAD

21 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Finca Karina
UNSa
Narcotráfico
Cámara de Diputados de la Nación
Saeta
Ministerio de Salud Pública
búsqueda de personas Salta
Inseguridad en Salta
Inseguridad en Salta

Le robó un celular arriba del colectivo y terminó detenido en el barrio Vicente Solá

Un joven de 26 años fue arrestado el mediodía del miércoles tras sustraer un celular dentro de un colectivo en barrio Vicente Solá. La Policía lo sorprendió con un arma blanca en su poder y quedó a disposición de la Justicia.
Jueves, 21 de agosto de 2025 07:23
Un joven de 26 años fue detenido luego de robarle un celular a un pasajero en un colectivo. Tenia un arma blanca para intimidar a sus víctimas.
El mediodía del miércoles en barrio Vicente Solá estuvo marcado por un hecho de inseguridad que terminó con un rápido accionar policial y la detención de un joven de 26 años. El episodio se produjo en el interior de un colectivo de transporte público, cuando el sospechoso aprovechó un descuido para sustraer un teléfono celular.

La maniobra no pasó inadvertida para un pasajero. El testigo del hecho dio aviso inmediato al Sistema de Emergencias 911, lo que permitió que efectivos de la Comisaría 3 llegaran en cuestión de minutos. Al identificar al acusado, lograron detenerlo y durante la requisa le secuestraron un arma blanca, elemento que presuntamente utilizaba para intimidar a sus víctimas o garantizar la huida.

El procedimiento fue informado a la Fiscalía Penal 2, que intervino de oficio, y quedó bajo la supervisión del Juzgado de Garantías 3, que deberá definir en las próximas horas la imputación formal.

El joven permanece detenido y la Justicia avanzará en la investigación para determinar si estuvo involucrado en otros hechos de similares características en la Capital salteña.

