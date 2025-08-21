PUBLICIDAD

21 de Agosto
Deportes

Agostina Hein se consagró campeona mundial juvenil de los 400 metros combinados

La joven nadadora argentina estableció un tiempo de 4:34.34 en la final del torneo disputada en Otopeni, Rumania. Rompió el récord argentino y sudamericano.
Jueves, 21 de agosto de 2025 07:47
Agostina Hein
La nadadora argentina de 17 años, Agostina Hein se consagró campeona mundial juvenil en la prueba de 400 metros combinados. Hein estableció un tiempo de 4:34.34 para así vencer en la final del torneo desarrollado en Otopeni, Rumania.

La nadadora llegó al mundial juvenil luego de ganar ocho medallas, tres de ellas de oro, en los Juegos Panamericanos Junior, disputados en Asunción, Paraguay.

La marca de tiempo que estableció es nuevo récord nacional y sudamericano. El mismo era de Georgina Bardach, quien en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 nadó esa distancia en 4:37.51.

En aquella ocasión, Bardach obtuvo la medalla de bronce.

El tiempo logrado por la oriunda de Campana es además récord en la competición.

