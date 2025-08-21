El Carril: conformaron una Mesa Interinstitucional para fortalecer la atención a adultos mayores

En el municipio de El Carril se conformó una Mesa de Trabajo Interinstitucional sobre Adultos Mayores, un espacio de encuentro que tiene como propósito abordar de manera conjunta las distintas problemáticas que atraviesan las personas mayores, especialmente aquellas que se encuentran en contextos de vulnerabilidad.

La iniciativa fue impulsada por la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Municipal junto al Hospital San Rafael, y la primera reunión se llevó a cabo en la Escuela Municipal de Artes y Oficios. Allí se congregaron representantes de diversas instituciones locales, entre ellas el Hospital San Rafael, Fuerzas de Seguridad, la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad y el Hogar de Ancianos Las Moras, además de otros actores sociales que decidieron sumarse a este espacio.

Durante el encuentro se generó un intercambio de miradas y propuestas, reafirmando el compromiso de cada sector con la promoción y protección de los derechos de las personas mayores. Los organizadores destacaron la importancia del trabajo colaborativo para implementar acciones concretas que permitan mejorar la calidad de vida de este grupo poblacional.

Asimismo, se planteó la intención de ampliar la mesa con la incorporación de más referentes institucionales y comunitarios, de manera que el espacio se consolide como un ámbito permanente de diálogo, participación y coordinación en beneficio de los adultos mayores de El Carril.