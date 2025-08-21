Salta se prepara para la Maratón Solidaria “Corro por Vos 2025”

La ciudad de Salta ya palpita una nueva edición de la Maratón Solidaria “Corro por Vos 2025”, organizada por HIRPACE (Hogar Instituto de Rehabilitación del Paralítico Cerebral). El encuentro deportivo y social tendrá lugar el domingo 31 de agosto a las 9 de la mañana, con largada en el tradicional Monumento a Güemes.

La propuesta combina deporte, solidaridad y compromiso comunitario, invitando tanto a corredores experimentados como a familias, grupos de amigos y empresas a sumarse a una causa que impacta directamente en la vida de los niños y jóvenes que asisten a la institución.

Dos modalidades para participar

10K competitivo: pensado para quienes disfrutan de los desafíos y buscan medir su resistencia en un circuito dinámico que recorrerá las principales calles de Salta.

3K participativo: una caminata recreativa ideal para compartir en familia o con amigos, sin necesidad de entrenamiento previo, pero con el mismo espíritu solidario.

Inscripción y beneficios

Los primeros 200 inscriptos recibirán un buff oficial del evento como obsequio. Además, todos los participantes -ya sea corriendo o colaborando con la compra de la pechera solidaria- ingresarán automáticamente en el sorteo de importantes premios:

Una moto

Bicicletas

Vouchers de viajes y estadías

Premios sorpresa

La inscripción ya se encuentra habilitada en fcrunning.com.ar.

Retiro de kits y pecheras

La acreditación de corredores y retiro de kits se realizará el sábado 30 de agosto de 9 a 18 hs en el SUM de HIRPACE (Junín 385).

Quienes participen únicamente con la compra de la pechera podrán retirarla directamente en el Monumento a Güemes el día de la carrera, antes de la largada.