Bolivia se declara en "emergencia" por incendios

El Gobierno de Bolivia declaró "Situación de Emergencia Nacional" por los incendios forestales que avanzan en distintas regiones del país y que amenazan con expandirse hacia reservas naturales consideradas patrimonio ambiental.

El decreto busca agilizar recursos humanos y financieros, así como la cooperación internacional para enfrentar una crisis que afecta miles de hectáreas y pone en riesgo a comunidades enteras. "Para proteger nuestro medioambiente, la salud de las personas, la biodiversidad y las actividades de la población boliviana, aprobamos el DS (Decreto Supremo) que declara Situación de Emergencia Nacional", escribió el presidente Luis Arce en redes sociales.

La medida faculta a instituciones del Estado, gobernaciones y municipios a realizar contrataciones directas, transferencias presupuestarias y gestiones inmediatas de ayuda.

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, adelantó que se convocará al cuerpo diplomático acreditado en el país para coordinar asistencia internacional.

Bolivia registraba hasta ayer 720 focos de fuego, entre ellos 540 en el departamento de Santa Cruz (este), 140 en El Beni (norte) y 15 en Potosí (suroeste), informó Defensa Civil. Entre las áreas más afectadas está el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, en Santa Cruz (Amazonia boliviana), reconocido como Patrimonio Mundial por la Unesco.

Bolivia tuvo en 2024 una cifra récord de devastación a causa de los incendios forestales con más de 12,6 millones de hectáreas consumidas, equivalentes al 11,5% del territorio boliviano.