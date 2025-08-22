Sekka: el rock salteño, de las aulas a los escenarios

Sekka nació en un aula y hoy respira en los escenarios. Lo que comenzó como un trabajo escolar terminó convirtiéndose en una banda musical sólida y con proyección. Otto Solis en voz y segunda guitarra, Alejo Domínguez en primera guitarra, Antino Betancourt en batería y coros, Valentín Mayor en bajo y coros y Mateo Guerra en teclados comparten más que ensayos: son amigos de siempre, y esa química se traduce en cada presentación.

"Todo empezó como un proyecto de tecnología en segundo año, pero desde que nos subimos juntos al escenario no paramos más", cuenta Otto, que recuerda su primera experiencia en vivo en 2023 durante una muestra de batería.

Desde entonces, la banda salteña no dejó de sumar escenarios: tocaron en bares, espacios culturales, concursos organizados por la Municipalidad, como "Mi barrio suena", y vivieron una de sus noches más especiales al tocar junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil en el Teatro Provincial. También participaron de la inauguración Distrito Cultural Dino Saluzzi y en colegios y diversos eventos.

Su estilo mezcla influencias clásicas del rock con una mirada fresca y auténtica. Ya tienen cuatro canciones originales y dos de ellas, Cenizas y Alquitrán, pueden escucharse en Spotify y YouTube. Lejos de encasillarse en un solo estilo, Sekka apuesta a experimentar y a evolucionar con cada composición. "Nos gusta reinventarnos y explorar", explica Otto.

El crecimiento de la banda también se refleja en la organización de sus shows. Para la fecha de este sábado, además de la música, planearon un despliegue visual con pantallas y luces que reforzará la experiencia. "Queremos que el público no solo disfrute de nuestra música, sino de un espectáculo completo. Ensayamos mucho para sonar bien, pero también pensamos en cómo hacer que el show sea entretenido de principio a fin", asegura el cantante.

Una noche increíble

En poco más de dos años, Sekka pasó a dar conciertos que despiertan expectativa. La cita es mañana en 855E Estudio y Eventos, en Entre Ríos 855, a las 20 hs. La primera tanda de entradas anticipadas cuesta 6.000 pesos, la segunda 7.000 y en puerta 8.000. Se pueden conseguir comunicándose al 387 210-9505 o al 387 406-9107.

"Recibimos mucho apoyo y eso nos da una energía increíble. Ver a todos cantando nuestras canciones es lo que más nos motiva. Los esperamos para vivir otra noche increíble junto a ustedes", finalizó Otto.