Alumnos del colegio Santo Tomás de Aquino realizan una caminata solidaria

Los estudiantes del Colegio Santo Tomás de Aquino celebran hoy la tercera edición de su caminata solidaria, una iniciativa que busca visibilizar los derechos de los niños y niñas, además de colaborar con el Hospital Materno Infantil. Este año, el proyecto se expandió con la incorporación del nivel secundario, sumándose a los alumnos de primaria y a sus familias en un esfuerzo conjunto por ayudar a la comunidad.

Adriana Molina, directora del nivel primario, destacó que el objetivo principal de la actividad es que los niños "puedan saber y reconocer sus derechos para que el día de mañana puedan hacerlos respetar como se merecen". El colegio acompaña este proceso no solo con la caminata, sino también a través de un trabajo de concientización previo en las aulas, donde se abordaron temas relacionados con los derechos de la infancia a través de videos y diversas producciones de los propios estudiantes.

Gracias a la colaboración de las familias, que se movilizaron a través de rifas, la institución pudo adquirir 240 metros de tela para confeccionar sábanas para las camillas del hospital. La directora explicó que en la caminata de hoy se entregarán rollos de 60 metros cada uno, con la promesa de sumar tres rollos más la próxima semana.

La jornada comienza a las 15 horas, con la convocatoria a los alumnos, seguida de la llegada de las familias a las 15.30. A las 16 horas, los alrededor de 120 alumnos de primaria y 100 de secundaria partirán desde la institución (avenida Sarmiento) hacia el hospital, en una caminata dirigida por los estudiantes del secundario.

Al llegar al hospital, los alumnos de sexto y séptimo grado, principales responsables de la organización de este proyecto, se preparan para un cierre especial. Los asistentes podrán disfrutar de una coreografía y, como broche de oro, se interpretará una canción producida por el área de música del colegio: la letra fue escrita por los alumnos de séptimo grado y la melodía, creada con flauta, fue aporte de quinto grado.

"Es una iniciativa muy linda y gratificante, sobre todo sabiendo que estamos ayudando a muchos niños", afirmó Molina. La expectativa de la comunidad educativa es poder sumar cada vez a más personas a este proyecto tan solidario y significativo.