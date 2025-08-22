El Milagro de los Enfermos se vivirá en la parroquia de Lourdes con tres jornadas de fe y esperanza

La parroquia del Bautismo del Señor y Nuestra Señora de Lourdes, ubicada en barrio Intersindical (esquina Radio Nacional y Radio Urquiza), será escenario este 22, 23 y 24 de agosto de una nueva edición del Milagro de los Enfermos, una de las actividades más significativas que anticipan la Fiesta del Milagro en Salta.

El encuentro se desarrollará bajo el lema “Camino del encuentro y la esperanza”, y ofrecerá momentos de oración y acompañamiento para quienes atraviesan situaciones de enfermedad o dificultad, junto a sus familias.

La programación comenzará el viernes 22 a las 16.30 con la llegada de las imágenes, seguida de la misa con bendición de sacramentales para llevar a los enfermos a las 20 horas.

El sábado 23, a las 10.30, se celebrará la misa con unción de los enfermos, mientras que a las 19.30 tendrá lugar la misa por los enfermos. La jornada culminará a las 20.30 con la procesión de antorchas, un momento cargado de simbolismo y devoción.

Finalmente, el domingo 24, el templo abrirá sus puertas desde las 7.00 y a las 9.30 se oficiará la misa de acción de gracias al Señor y la Virgen del Milagro, como cierre de estas jornadas de fe comunitaria.

Con entrada libre y gratuita, esta propuesta busca fortalecer la esperanza y brindar consuelo espiritual a los fieles, reafirmando el carácter inclusivo del Milagro salteño, donde la fe se convierte en sostén en medio de la adversidad.