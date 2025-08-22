Tragedia en Mosconi: una mujer de 82 años murió atrapada en un incendio

La tragedia golpeó a General Mosconi en la mañana del jueves, cuando una vivienda de madera ubicada en la calle Francisco de Buruchaga, a pocos metros de la comisaría local, fue devorada por un incendio de gran magnitud.

Los Bomberos Voluntarios trabajaron con móviles autobomba y camión cisterna para controlar las llamas, que rápidamente consumieron por completo la estructura. En un primer momento se creyó que no había personas en el interior, pero al ingresar hallaron el cuerpo sin vida de una mujer de 82 años, que residía sola en la propiedad.

El cabo primero Ricardo Pereyra, integrante de Bomberos Voluntarios y de Defensa Civil de la ciudad, relató que la intervención demandó a nueve efectivos: “Cuando llegamos, la casa estaba totalmente tomada por el fuego. Trabajamos con todo lo que teníamos para sofocar el incendio”.

Las causas del siniestro aún son materia de investigación y estarán a cargo del personal policial. Lo que sí se confirmó es que la víctima tenía dificultades de movilidad, lo que le impidió salir con rapidez y terminó jugando en su contra en los minutos cruciales.

Tras extinguir las llamas, se dispuso una guardia de cenizas para evitar la reactivación del fuego, mientras que personal del hospital local asistió a familiares de la víctima. El barrio 8 de Diciembre se encuentra conmocionado por la pérdida y vecinos organizaron espontáneamente muestras de apoyo a los allegados de la mujer fallecida.