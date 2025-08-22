PUBLICIDAD

Murió una beba de tres meses en Villa Lavalle: investigan un posible caso de muerte blanca

Una tragedia golpeó a una familia de Villa Lavalle en la mañana de este viernes. Una beba de apenas tres meses fue hallada sin reacción en su domicilio y, pese a la intervención de la Policía de Salta, Bomberos, y el Samec, no lograron reanimarla. Se sospecha que podría haber sufrido broncoaspiración.
Viernes, 22 de agosto de 2025 12:02
Una bebé falleció esta mañana en Villa Palacios por broncoaspiración, según el primer diagnóstico que dieron falcultativos del Samec.
Los vecinos de Villa Lavalle quedaron conmocionada este viernes tras conocerse la muerte de una beba de solo tres meses en una vivienda de calle Río San Carlos. El episodio ocurrió cerca de las 8 de la mañana, cuando un familiar desesperado llamó al Sistema de Emergencias 911 alertando que la pequeña no reaccionaba. De inmediato, policías y bomberos llegaron al lugar y hallaron a la niña en estado crítico.

Pocos minutos después arribó una unidad del Samec, cuyos médicos intentaron reanimarla durante varios minutos. Sin embargo, el diagnóstico fue lapidario: la beba se encontraba en condición de *paciente blanco”, confirmando que ya no tenía signos vitales.

De acuerdo al reporte inicial, la niña no presentaba lesiones visibles, lo que llevó a los profesionales a presumir que podría haber sufrido muerte blanca, una condición asociada en muchos casos a la broncoaspiración.

Este cuadro, explican los especialistas, es frecuente en los lactantes menores de seis meses, debido a la inmadurez de su sistema digestivo y deglutorio, lo que puede ocasionar que el alimento regrese a las vías respiratorias y obstruya la entrada de aire.

La noticia se difundió través de Radio Salta, y generó una profunda tristeza en el barrio, donde vecinos y familiares permanecían consternados frente al domicilio mientras las autoridades realizaban las pericias correspondientes.

La investigación ahora quedó en manos de la Justicia salteña, que buscará confirmar si la causa del deceso fue efectivamente una broncoaspiración o si existió algún otro factor determinante.

 

