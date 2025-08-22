Pichanal: imputaron a los tres policías que realizaron un control vehicular ilegal en la ruta 5

Tres efectivos de la Policía de la Provincia de Salta fueron imputados por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público tras realizar un control vehicular no autorizado en la localidad de Pichanal. Los acusados, dos hombres y una mujer de 23 años, permanecen detenidos, según confirmó la fiscal penal de la zona, María Sofía Fuentes.

El hecho ocurrió este miércoles por la tarde, cuando durante tareas investigativas relacionadas con un robo ocurrido sobre la ruta provincial 13, los efectivos se desplazaban por la ruta provincial 5 y detectaron un control vehicular no autorizado a la altura de la finca Yuchán.

El control fue realizado por tres agentes de la División de Infantería, quienes se encontraban fuera de servicio. Al verificar la situación, se corroboró que el operativo no había sido planificado ni autorizado por el personal jerárquico de la policía, lo que llevó a su imputación.

Durante la audiencia de imputación, los acusados fueron asistidos por un abogado defensor y decidieron abstenerse de declarar. La Fiscalía solicitó que la aprehensión fuera convertida en detención, solicitud que fue aceptada por el Juzgado de Garantías interviniente.