PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
21°
22 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

El clima en Salta
San Lorenzo
Diego Spagnuolo
Violencia en el Fútbol
Franja de Gaza
Copa Mundial 2026
Causa Vialidad
Independiente
El clima en Salta
San Lorenzo
Diego Spagnuolo
Violencia en el Fútbol
Franja de Gaza
Copa Mundial 2026
Causa Vialidad
Independiente

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR BLUE

$1320.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Hincha chileno herido en Avellaneda recibió el alta y salió caminando de la clínica

El herido había caído desde la tribuna Pavoni Alta cuando ingresó la barra de Independiente.
Viernes, 22 de agosto de 2025 20:28
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Este viernes, el hincha chileno que había sufrido una caída desde una de las tribunas del estadio de Independiente recibió el alta médica.

Notas Relacionadas

El herido salió caminando de la clínica, con un vendaje en el pie, y se negó a brindar declaraciones a la prensa.

Mientras tanto, la Justicia argentina continúa investigando los hechos de violencia ocurridos durante el partido de Copa Sudamericana en Avellaneda, donde se registraron agresiones entre simpatizantes locales y visitantes.

En ese contexto, este jueves se produjo un nuevo episodio violento: tras la liberación de los 104 hinchas chilenos detenidos, un grupo atacó a un equipo de América Noticias que cubría la salida de los simpatizantes desde una comisaría.

El cronista y el camarógrafo fueron golpeados en plena transmisión en vivo y debieron refugiarse dentro del móvil del canal, que también fue agredido.

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD