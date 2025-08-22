PUBLICIDAD

22 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Inseguridad en Güemes
Femicidio
crisis del IPS
Senado de la Nación
El tiempo en Salta
Alerta para Salta
Inseguridad en Güemes
#MilagroParaElMundo
Cayó en Güemes un ladrón tras un operativo sorpresa: allanaron casas y hallaron objetos robados

La Brigada de Investigaciones atrapó a un hombre acusado de robo calificado en General Güemes. En dos allanamientos lograron secuestrar varios elementos de interés para la causa. La Fiscalía Penal ya tomó intervención.
Viernes, 22 de agosto de 2025 08:06
El hombre que fue detenido en General Güemes por robo califiado.
Un importante operativo policial en General Güemes terminó con la detención de un hombre investigado por robo calificado. La acción estuvo a cargo de la Brigada de Investigaciones N°7, dependiente de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de Salta, tras una serie de denuncias por la sustracción de objetos en dos viviendas de la ciudad.

Con orden judicial en mano, los efectivos realizaron allanamientos simultáneos en dos domicilios de los barrios Primero de Mayo y Nueva Esperanza, donde lograron secuestrar distintos bienes vinculados a la investigación. Entre los objetos recuperados se encontraban accesorios de baño y otros elementos que habían sido denunciados como robados.

El detenido quedó inmediatamente a disposición de la Fiscalía Penal de Güemes, que ahora avanza con las actuaciones correspondientes para determinar su responsabilidad en los hechos.

