Salta celebra el Día del Folclore con música, danzas y una gran gala cultural

La ciudad de Salta se prepara para vivir una jornada a pura tradición en el marco del Día Mundial del Folclore. Este viernes 22 de agosto, desde las 9 hasta las 13, el Anfiteatro “Cuchi” Leguizamón del parque San Martín será escenario de un encuentro cultural con música, danzas y juegos populares.

La actividad, organizada por el Centro Polivalente de Arte con el acompañamiento de la Agencia Cultura Activa de la Municipalidad, reunirá a grandes y chicos en un espacio pensado para revalorizar nuestras raíces. Habrá exposiciones, números artísticos y propuestas lúdicas vinculadas al folclore. La Banda de Música 25 de Mayo de la Municipalidad aportará su repertorio para dar el marco musical a la celebración, que será con entrada libre y gratuita.

El festejo continuará por la tarde en el Teatro Municipal, donde a las 19 se realizará la gala de folclore y danza como cierre del XVII Encuentro Nacional del Folclore, el 13º Congreso Internacional del Patrimonio Cultural Folklórico y el II Simposio del Vino – Salta 2025.

Durante tres jornadas, el Distrito Cultural Dino Saluzzi fue sede de conferencias, paneles, exposiciones y espectáculos artísticos organizados por la Biblioteca de la Legislatura de Salta, la Universidad Nacional de Salta, el Consejo Federal del Folklore de Argentina (COFFAR) y el Instituto de Estudios Científicos del Folklore de América.

El encuentro buscó reflexionar sobre la endocultura y la educación, además de debatir políticas culturales en las asambleas del COFFAR y el COFAM.

La gala final en Paraguay 1240 promete una velada a puro canto, danza y música popular, con la participación de talleres y academias. Durante el evento también se entregará la distinción “Personalidad de la Cultura Federal”, en reconocimiento a referentes que mantienen viva la tradición.