Salta se prepara para la 7ª edición de “Música por el Camino de la Fe”

La ciudad de Salta será sede de la 7ª edición de “Música por el Camino de la Fe”, un ciclo que invita a recorrer espacios emblemáticos a través de la música coral. Organizado por la Municipalidad, mediante la Agencia Cultura Activa y el Ente de Turismo, junto con la Universidad Católica de Salta (UCASAL), el evento propone conciertos de acceso libre y gratuito en dos templos históricos.

La programación comenzará el sábado 23 de agosto, a las 21, en la Iglesia de La Merced (Caseros 857). Allí se presentará el prestigioso conjunto cordobés “12 de Cámara”, dirigido por Camilo Santostefano, que ofrecerá The Sacred Veil, del compositor estadounidense Eric Whitacre. La obra, considerada una de las más conmovedoras del repertorio contemporáneo, aborda el amor, la pérdida y la esperanza con un lenguaje musical de gran sensibilidad.

El ciclo continuará el domingo 24, a las 21, en la Basílica San Francisco (Córdoba 15), con el concierto “Nocturno” del Coro UCASAL, bajo la dirección del maestro Jorge Lhez. El programa incluirá piezas de compositores como Ēriks Ešenvalds, Morten Lauridsen, Peter Anglea, Dan Forrest y Kim André Arnesen, con el acompañamiento en piano de David Benites.

Sobre la propuesta, Ariana Benavidez, coordinadora de la Agencia Cultura Activa, destacó: “Enmarcándonos en lo que va a ser la Fiesta del Milagro, cada año entramos en sintonía y este fin de semana llega la 7ª edición de Música por la Fe. Es un proyecto conjunto entre Cultura, Turismo y la Universidad Católica de Salta, fruto de un convenio de cooperación y colaboración con la Municipalidad”.

En tanto, el maestro Jorge Lhez, director artístico de UCASAL, subrayó que esta edición tendrá un sello especial: “Será un festival predominantemente de música coral del siglo XXI, con mucho contenido emocional y profundamente humano. El sábado estrenaremos en Argentina la obra The Sacred Veil y el domingo con el Coro UCASAL transitaremos de la noche del alma hacia la esperanza, como un agradecimiento por estar vivos”.

De esta manera, el ciclo “Música por el Camino de la Fe” reafirma su objetivo de unir la espiritualidad, el arte y el patrimonio salteño en escenarios cargados de historia, ofreciendo al público conciertos de excelencia en vísperas de la Fiesta del Milagro.