10°
23 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Fentanilo contaminado
paro de los controladores aéreos
puerto guardián
accidente vial con víctima fatal
Feria Potencia Tartagal
caso de los audios
viento zonda en salta
Policiales

Joven murió tras ser embestido en la ruta 26

Ocurrió anoche, en la zona sudeste. Un hombre fue atropellado por un auto mientras caminaba.
Sabado, 23 de agosto de 2025 01:03
Siniestro fatal en la ruta 26, anoche.
Otra muerte en un siniestro vial tuvo lugar ayer en Salta capital. El hecho ocurrió cerca de las 21, cuando por motivos que se investigan un joven que se desplazaba de forma peatonal fue embestido por un auto en la ruta 26.

De acuerdo a las primeras versiones vertidas por los vecinos del lugar, el hombre fue embestido por un auto y producto del violento impacto perdió la vida. El trágico hecho ocurrió sobre la ruta 26 y casi Felipe Varela, a la altura de la estación de servicio, en la zona sudeste. Según los vecinos, la víctima era un joven de unos 20 años.

Tras el impacto, rápidamente alertaron a las autoridades policiales y de Salud, mientras personal de tránsito se hizo presente en el lugar para preservar la zona y coordinar la circulación vehicular que siguió prácticamente normal por uno de los carriles de la ruta.

Con la muerte del joven peatón, y según las cifras oficiales que se llevan registradas hasta el momento en toda la provincia, son 75 las víctimas fatales en siniestros viales.

El conductor de un Volkswagen Fox, color gris, fue apartado por efectivos y se le realizó el test de alcoholemia que dio como resultado negativo.

Luego de hacerse público el trágico siniestro, en las redes sociales los salteños indicaron que se trata de una zona "liberada" en cuanto a siniestralidad porque "nadie controla nada y tanto motos como autos pasan en rojo sin problemas".

 

Temas de la nota

