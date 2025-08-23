PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
13°
23 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Viento Zonda
Inseguridad en La Merced
Elecciones legislativas nacionales
Escándalo de corrupción en ANDIS
viento zonda en salta
#MilagroParaElMundo
Narcotráfico en Jujuy
Viento Zonda
Inseguridad en La Merced
Elecciones legislativas nacionales
Escándalo de corrupción en ANDIS
viento zonda en salta
#MilagroParaElMundo
Narcotráfico en Jujuy

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR BLUE

$1320.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Rescatan a un niño que estuvo tres días extraviado en Santa Victoria Este

El trabajo de búsqueda se había activado el miércoles a raíz de la alerta de familiares. El niño fue localizado esta madrugada y trasladado al hospital local donde permanece internado por deshidratación 
Sabado, 23 de agosto de 2025 12:06
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Policía de Salta localizó esta madrugada a un niño de 12 años que había sido reportado como extraviado en la comunidad Arrozal, distante a 40 kilómetros de Santa Victoria Este. 

Fue ubicado y trasladado al hospital local con un cuadro severo de  deshidratación.

 

 

El protocolo de Búsqueda de Personas Extraviadas fue activado el miércoles cuando  familiares alertaron  que el niño  se había ausentado de su domicilio el día martes.

Tras las tareas de rastrillajes y búsqueda con la colaboración  de lugareños el menor fue hallado a 20 kilómetros de su domicilio en una zona de monte.

Trabajaron en el operativo efectivos del Distrito de Prevención 4 de Tartagal, Municipios y baqueanos de la zona.

Intervino la Fiscalía Penal de Salvador Mazza.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD