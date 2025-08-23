Brutal crimen en Córdoba: mataron a un hombre de 15 balazos y no hay detenidos

Un hombre fue asesinado de 15 balazos en la madrugada del viernes en su casa del barrio Villa Martínez, en la ciudad de Córdoba, y la Policía investiga el caso, pero hasta el momento no logró identificar a los autores del ataque ni establecer un móvil claro.

Según información a la que accedió el portal El Doce, el hecho ocurrió en la esquina de Aviador Silvio Pettirossi y Llanquelen cuando la víctima fue sorprendida dentro de su vivienda y recibió al menos 15 disparos. En el lugar, los investigadores secuestraron vainas servidas de calibre 9 milímetros.

Los agresores escaparon en moto tras cometer el crimen y luego, la víctima fue trasladada al Hospital de Urgencias con múltiples heridas de arma de fuego y falleció horas después.

Por último, la fiscal Andrea Martin Artesi, a cargo del caso, ordenó mantener el proceso bajo estricto hermetismo y, hasta ahora, no hay detenidos ni sospechosos identificados, y todo apunta a que el crimen fue planificado. Por otro lado, la identidad del fallecido aún no fue confirmada oficialmente.