Exitosa segunda fecha del Torneo Municipal de boxeo

El Centro Vecinal de Villa Belgrano, albergó ayer la segunda fecha del Torneo Municipal Amateur de Boxeo, en lo que fue una gran velada.

El lugar estuvo repleto y las 19 peleas que se llevaron a cabo fueron apasionantes, ya que todos los boxeadores dieron el máximo.

Las categorías fueron juveniles y cadetes, tanto en masculino como en femenino.

Los ganadores de los combates sacaron boleto para la tercera instancia de la competencia, donde buscarán su pasaje a la final.“Este es un gran desafío, tengo 17 años y hace 2 que practico este deporte y poder demostrar lo que sé es muy importante. Me parece muy bueno lo que hace la Municipalidad al realizar este torneo”, dijo Fabrizio Castillo.

Por su parte, el presidente de la Agencia Salta Deportes, Ezequiel Barraguirre, agradeció el compromiso tanto de los boxeadores como de sus amigos y familiares que los acompañaron. Además, aclaró que aún no está definida la fecha de la siguiente etapa, y adelantó que se desarrollaría en la zona norte o el centro de la ciudad.

El objetivo de la Municipalidad, a través de la Agencia, la cual organiza estos eventos deportivos, es continuar fomentando la actividad física y lograr que los jóvenes elijan algún deporte antes que los malos hábitos.

Todos los ganadores



Thiago Ruiz, Santiago González, Tiziano Bianchi, Tomás Cuéllar, Ángeles Gerez, Lautaro Ferreyra, Fabrizio Castillo, Lautaro Paz, Ismael Peralta, Analía Corbera, Gastón Soria, Lara Arroyo, Maximiliano González, Gabriel Cano, Cristian Gómez, Facundo Rojas, Agustín Paz, Lautaro Pérez y Federico Cardozo.

