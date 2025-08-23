El clima en Salta: tras el paso del viento Zonda, así estará la temperatura en los próximos días

Tras un viernes complicado con la llegada del viento Zonda que afectó a cientos de familias salteñas, la temperatura en Salta tuvo un marcado descenso y este sábado la temperatura máxima rozó los 15º, mientras que la mínima fue de 8º. ¿Cómo seguirá el tiempo en las próximas horas?

Para este domingo se espera una mínima de 5º y una máxima de 18º, según indica el Servicio Meteorológico Nacional.

A partir del lunes asciende la temperatura nuevamente: entre el 25 y el miércoles 28 de agosto, el pronóstico indica que la máxima será de 20º y la mínima será de 9º. Por ahora sin alerta por viento Zonda.

El jueves habrá un leve descenso: la máxima será de 19º y la mínima 11º, mientras que el viernes volverá a subir con 22º de máxima y 12º de mínima.