23 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Torneo Clausura 2025
Jubilados y Pensionados
Liga Profesional Argentina
Expo Rural Salta
Nicolás Pino
El clima en Salta
Guillermo Francos
Rugby Championship
Javier Milei
Policiales

Apolinario Saravia: secuestran más de 700 kilos de carne no apta para el consumo

dos personas, propietarias de diferentes comercios, fueron infraccionadas por la tenencia y comercialización de productos cárnicos no aptos para el consumo humano.
Sabado, 23 de agosto de 2025 19:24
Ayer, durante un operativo realizado por la Policía Rural y Ambiental de Las Lajitas, se detectaron graves irregularidades en carnicerías de Apolinario Saravia.

En el marco de los controles, dos personas, propietarias de diferentes comercios, fueron infraccionadas por la tenencia y comercialización de productos cárnicos no aptos para el consumo humano.

El decomiso alcanzó un total de más de 700 kilos de carne porcina y vacuna, que fueron retirados de los establecimientos. Ante la magnitud de la infracción, intervinieron la Fiscalía Penal zonal y el Juzgado de Garantías de Joaquín V. González, quienes tomarán las acciones pertinentes.

 

