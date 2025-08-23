Los Infernales Vóley revolucionó a los talentos de Cafayate

Los Infernales Vóley, a cargo del símbolo del deporte argentino y excapitán de la Selección nacional Marcos Milinkovic, jugó un partido otro partido amistoso, esta vez en el complejo Municipal de Cafayate con el combinado local, como parte del programa de capacitación y captación de talentos en el interior de la provincia.

De esta manera, la "cuna del vino" vivió una jornada revolucionaria en donde el equipo local mostró todo su potencial frente al seleccionado salteño y aunque el resultado fue anecdótico, la experiencia mostró un nuevo camino.

Cabe destacar que la intendenta de Cafayate, Rita Guevara, recibió junto a su equipo de trabajo a la delegación de "Los Infernales Vóley" destacando la presencia del entrenador Milinkovic al resaltar que "es un orgullo para todos nosotros poder recibir y compartir una jornada inolvidable junto a Marcos Milinkovic, quien es un emblema del deporte mundial y tenerlo en nuestra tierra es un factor muy importante porque motiva e incluye a los niños, jóvenes y adultos mayores a la práctica deportiva".

Por su parte Milinkovic agradeció el cariño de la gente y destacó el compromiso y la predisposición que tienen los intendentes para realizar actividades en conjunto a través de la Agencia Provincial Salta Deportes asegurando que "agradecemos a la intendenta por abrirnos la puertas de este bello lugar en donde volveremos para brindar capacitaciones y charlas motivadoras porque es la forma de que cada vez más chicos se involucren en el deporte. Seguiremos recorriendo la provincia llevando nuestra experiencia y motivando a los niños y jóvenes a la práctica deportiva".

Asimismo, el coordinador de la Agencia, Sergio Oliver Calvet, hizo hincapié en las actividades que realiza el organismo recorriendo cada rincón de la Provincia con el objetivo de promocionar, desarrollar y fortalecer el deporte en los municipios articulando con otras áreas gubernamentales y municipales".

Junto a la intendenta, Milinkovic y Calvet estuvieron presentes el director de Deportes Genaro Vargas, el presidente de los Infernales Vóley Darío Ocampo, el presidente de la Federación Salteña de Vóley, Rodolfo Bouhid entre otras autoridades. El próximo partido de Los Infernales Vóley será en Chicoana.