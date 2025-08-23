PUBLICIDAD

23 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Inseguridad en La Merced

La inseguridad golpea hasta la Iglesia: roban parlantes en una Parroquia en La Merced

Un hombre de 28 años fue detenido tras sustraer dos parlantes de gran valor de la Parroquia de la localidad de La Merced, en un robo que expone la creciente preocupación por la inseguridad en la ciudad. Tras un operativo policial, los efectivos lograron recuperar los objetos robados y poner al sospechoso a disposición de la Justicia.
Sabado, 23 de agosto de 2025 09:07
Un hombre de 28 años fue detenido en La Marced tras robar en una Parroquia.
Un insólito robo en plena madrugada en la localidad de La Merced deja al descubierto la creciente inseguridad en la región: un hombre de 28 años irrumpió en la Parroquia local, sustrayendo dos parlantes de gran valor. Tras un operativo policial, se lograron recuperar los objetos robados y se detuvo al sospechoso, quien ya tenía antecedentes por otros delitos.

El hecho ocurrió el martes, cuando la encargada de la Parroquia de La Merced descubrió que alguien había violentado la puerta de acceso principal y sustraído varios objetos. Ante la sorpresa y preocupación, la policía inició rápidamente la investigación correspondiente. Los efectivos de la Comisaría 5 del Distrito de Prevención 11 lograron identificar al responsable y, tras un operativo, recuperaron los dos parlantes sustraídos.

El detenido, un hombre de 28 años con antecedentes por delitos contra la propiedad, fue puesto a disposición de la Fiscalía Penal de Cerrillos y el Juzgado de Garantías 3. Este robo en una institución religiosa resalta el aumento de la inseguridad en la localidad, dejando en evidencia la urgente necesidad de reforzar las estrategias de seguridad en espacios públicos y sagrados.
 

