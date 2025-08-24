Algunos de los sindicalistas que van como candidatos al Congreso

Uno de los datos duros que dejó el cierre de listas de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires fue la inclusión de cuatro sindicalistas de la CGT y la CTA en lugares "entrables", por lo que, de no ocurrir una catástrofe, serán parte de la Cámara de Diputados desde el 10 de diciembre.

En realidad, Hugo Yasky (CTA), Sergio Palazzo (La Bancaria-Corriente Federal) y Vanesa Siley (Sitraju-Corriente Federal) renovarán sus bancas, y la novedad será la llegada de 'Huguito' Moyano, el hijo menos conocido del líder camionero.

La boleta de Fuerza Patria para el 26 de octubre tendrá una fuerte impronta del sindicalismo de perfil más combativo y nula presencia de la conducción de la CGT, desde donde en la pulseada interna por el liderazgo del peronismo apostó por Axel Kicillof. En el reparto de lugares en la lista, el gobernador bonaerense fue castigado por Cristina Kirchner por su osadía de disputarle la conducción del peronismo: apenas le dieron dos curules para el Movimiento Derecho al Futuro que lo tiene como referente.

Sergio Palazzo es secretario general de La Bancaria desde 2009, referente de la Corriente Federal de Trabajadores y va por su segundo mandato consecutivo en la Cámara de Diputados como quinto integrante de la lista de candidatos.

Mendocino de nacimiento, militó en las filas de la UCR, pero se arrimó al kirchnerismo. Tuvo un paso por la política de Independiente en la época que en que el club de Avellaneda era dirigido por Hugo Moyano.

Siley es una trabajadora judicial y abogada muy cercana a La Cámpora, aunque sin ser parte de la orgánica de la agrupación ultrakirchnerista. En 2014 fundó el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SiTraJu) y se convirtió en su líder, tras impugnar el liderazgo de Julio Piumato en la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UJEN). Nacida en Mercedes, es diputada nacional desde el 2017 y además, desde el 27 de diciembre del 2019, es consejera de la Magistratura de la Nación en representación del kirchnerismo. Siley, que firmó en el cuarto lugar de la lista de candidatos, tuvo un rol muy destacado en el juicio político a los jueces de la Corte Suprema que se llevó adelante en 2023.

Pablo Carro, quien llegó a ser secretario general de la sección Córdoba de la CTA de los Trabajadores, volverá a liderar la lista del kirchnerismo en esa importante provincia de la mano de un acuerdo con La Cámpora (que localmente está referenciada en Gabriela Estévez). Comunicador social de profesión y ligado al Partido Solidario de Carlos Heller, logró hacerse un lugar importante dentro del bloque de Unión por la Patria al presidir desde hace tiempo la comisión de Comunicaciones e Informática.