24 de Agosto, Salta
Salta

Instituto de Salta está presente en la Feria Potencia Tartagal

Apuesta al impulso emprendedor, al desarrollo local, al talento emergente y a la conciencia aseguradora.
Domingo, 24 de agosto de 2025 02:44
La gente se llevó regalitos.
Del 22 al 24 de agosto, el Instituto de Salta participó en Potencia – Livingroom de Emprendedores, un encuentro nacional que reunió a referentes del ecosistema emprendedor en el complejo municipal de Tartagal. Nuestra presencia fue una apuesta concreta al desarrollo local, al talento emergente y a la construcción de vínculos que fortalecen el tejido productivo de la provincia.

El asesoramiento es la clave.

Como institución aseguradora, entendemos que emprender es también una forma de cuidar: cuidar una idea, una familia, un futuro. Por eso, estar presentes en Potencia fue una forma de acercar nuestro propósito a quienes están dando sus primeros pasos o consolidando sus proyectos. Nos comprometemos a cuidar lo que más querés, acompañándote siempre con respeto, cercanía y humanidad.

El equipo de colaboradores de Instituto de Salta.

Durante las tres jornadas, nuestro stand fue un espacio de encuentro. Allí se jugó, se conversó y se asesoró. Brindamos información sobre nuestras soluciones en salud, vida y sepelio, pensadas para proteger lo que realmente importa: el bienestar de las personas que están detrás de cada emprendimiento.

Hay hasta juegos en el stand de Instituto de Salta.

Porque emprender no solo implica invertir en un negocio, sino también en uno mismo y en quienes nos rodean. En ese sentido, nuestros productos acompañan el recorrido personal y familiar de quienes se animan a crear, crecer y transformar.

Los emprendedores y vecinos de Tartagal, presentes.

Potencia Tartagal nos permitió compartir experiencias, escuchar nuevas voces y acercar nuestra propuesta de valor a una comunidad que se mueve con pasión y propósito. Desde el Instituto de Salta, celebramos estos espacios que impulsan el desarrollo y nos invitan a seguir construyendo confianza, protección y cercanía.

Con la presencia de más de 400 emprendedores de 26 municipios y 10.000 personas, Tartagal vivió el viernes la euforia de Destino Potencia. En la sexta edición de la feria.

 

