El empleo minero en Salta volvió a retroceder

El empleo minero en Salta volvió a mostrar una retracción en marzo de 2025. Según los datos que obtuvo El Tribuno del Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (Siacam), se contabilizaron 5.871 trabajadores formales directos, frente a los 5.984 del mismo mes de 2024, lo que implica una caída del 1,9%.

En comparación con febrero de este año, cuando había 5.931 empleos directos, la baja fue del 1% mensual. Desde junio de 2024, cuando el número de asalariados en el sector local se mantenía cercano a los 6.000, los indicadores no lograron repuntar. El pico histórico se alcanzó en abril del año pasado, con 6.129 trabajadores.

La caída está directamente vinculada con la abrupta baja del precio internacional del litio, que derivó en la suspensión o ralentización de inversiones en proyectos de exploración. A esto se suma la finalización de la construcción de tres emprendimientos de litio que ya entraron en etapa de producción, lo que redujo la necesidad de mano de obra intensiva.

Segunda en el país

Pese al retroceso, Salta sigue siendo la segunda provincia con mayor empleo minero formal en la Argentina, solo detrás de Santa Cruz (8.617). Más abajo se ubican San Juan (5.072), Jujuy (3.514) y Catamarca (2.567).

A nivel nacional, el Siacam informó que en marzo se registraron 39.127 trabajadores, cifra inferior a la de febrero (39.402), lo que representa una caída mensual del 0,7%. En la comparación interanual contra marzo de 2024 (41.202), la contracción fue del 5%.

Trabajadoras

En Salta, 1.059 de los 5.871 empleos mineros fueron ocupados por mujeres, lo que equivale al 18% del total. El litio sigue siendo el principal impulsor del empleo femenino: en las ramas de exploración, financiación y producción se desempeñan 522 trabajadoras.