Central Puerto compró el Parque Solar Cafayate

La empresa de capitales nacionales Central Puerto anunció el miércoles pasado la adquisición del Parque Solar Cafayate, ubicado a 10 kilómetros de esa ciudad vallista salteña. El complejo, en operación desde hace seis años, cuenta con una potencia instalada de 80 MW y una generación anual estimada en 220 GWh, equivalente al consumo de 56.400 hogares.

La operación se realizó mediante la compra del 100% de las acciones de Fieldfare Argentina, propiedad de Canadian Solar Energy Group B.V. y Canadian Solar UY Holding Latam S.A.. La transacción representó una inversión aproximada de US$50 millones y el cierre definitivo está previsto para el 2 de septiembre próximo.

En paralelo, la empresa construye el Parque Solar San Carlos, también en Salta, que demandará US$20 millones de inversión. Este proyecto tendrá una capacidad de 15 MW y una producción anual proyectada de 45 GWh, suficientes para abastecer a 11.500 hogares. Su entrada en funcionamiento está prevista para noviembre de 2025.

Participación minera

En febrero pasado, a través de su subsidiaria Proener, Central Puerto amplió su participación en la minera canadiense AbraSilver Resource, propietaria del proyecto de plata salteño Diablillos. Con esta operación, la empresa se convirtió en el mayor accionista, con una participación del 9,9%, aportando financiamiento para avanzar hacia el Estudio de Factibilidad y la futura construcción de planta en 2026.

Central Puerto también posee participaciones en el proyecto La Coipita (cobre), en San Juan, y en 3C Lithium, propietaria del proyecto Tres Cruces, en Catamarca.