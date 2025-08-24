Tensión política en redes sociales: enfrentamiento entre el intendente de Salvador Mazza y un diputado libertario electo

A las 7 de la mañana dehoy, los más fanáticos de recorrer redes sociales se encontraron con una durísima discusión y graves acusaciones cruzadas entre el intendente de Salvador Mazza, Gustavo Subelza, y el electo diputado provincial de La Libertad Avanza (LLA) por el departamento San Martín, Nicolás Arce.

Todo comenzó por una publicación que, la noche del sábado, realizó el presidente de Aguas del Norte y candidato a senador nacional por Salta, Ignacio Jarsún, quien en la plaza San Martín de Tartagal, jugaba a arrojarle agua a un grupo de chicas como una muestra de que el problema del agua en la ciudad estaba solucionado. Arce criticó esta pintoresca manera de promocionar su candidatura, posteando algunas críticas que no pasaron de eso.

Sin embargo, quien se involucró en la discusión sin haber sido parte de la misma, y solo con el ánimo de defender la gestión del presidente de Aguas del Norte y actual candidato a senador nacional, fue el intendente de Salvador Mazza, Gustavo Subelza. "Aguante Nacho, el problema del agua en el departamento San Martín es de hace mucho años, antes nadie decía nada y ahora algunos quieren 5 minutos de fama", posteó Subelza. Esta publicación le valió el calificativo de "succionador compulsivo" y otras expresiones aún más duras por parte de Arce.

Con la violenta respuesta verbal de Arce, Subelza le propuso: "Pedile soluciones a tu presidente" y, con algunas expresiones un tanto escatológicas, no dejó de mencionar la acuciante situación que vive el personal de la petrolera Refinor, ubicada en el departamento San Martín, que ya despidió a un centenar de operarios.

Pero lejos de detener la discusión en un tema político o de gestión, Subelza fue por más. Con la intención de poner en tela de juicio la sexualidad del electo diputado libertario, posteó: "Secreto en la montaña, mmmmmm!!!! Mejor no hablemos más o sino lo llamo al abañil, buenas noches diputada", le espetó en tono de burla al electo legislador norteño de LLA, quien doblegó la apuesta y le respondió: "Eso es mentira, eso fue operación. Como te operan a vos cuando te dicen que andes en la ‘meme’. Nada que ver Gustavo, todo lo hiciste con el fruto de tu esfuerzo", cerrando la respuesta con la carita de un emoji que llora de la risa.

En la discusión, que se extendió por más tiempo, también intervinieron otros usuarios de redes sociales, pero el tenor de la discusión ya hace prever lo que serán los enfrentamientos entre los enrolados en las filas del ejecutivo provincial y la minoría opositora que representan los dirigentes de LLA en Salta, como el propio Nicolás Arce.





