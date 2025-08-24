Sueño cumplido: Orán ya tiene su cancha de hockey

El gobernador Gustavo Sáenz y el intendente Baltasar Lara Gros encabezaron el acto inaugural de la nueva cancha de hockey sobre césped en el Campo Municipal de Deportes. Con la presencia de clubes locales y autoridades provinciales, la ciudad de Orán suma una infraestructura deportiva de nivel regional que promete potenciar el crecimiento de la disciplina y abrir nuevas oportunidades para los jóvenes deportistas.

La ciudad de Orán vivió una jornada histórica con la inauguración oficial de la primera cancha de hockey sobre césped, un espacio largamente esperado por la comunidad deportiva y que hoy se convierte en realidad gracias al trabajo conjunto del municipio y el gobierno provincial. El intendente Baltasar Lara Gros y el gobernador Gustavo Sáenz encabezaron el acto central, acompañados por una nutrida presencia de autoridades, instituciones y clubes que celebraron este paso clave para el desarrollo del deporte en la región.

En su discurso, el intendente Lara Gros destacó que la cancha de hockey era una obra pendiente dentro del Campo Municipal de Deportes, subrayando la importancia que tiene para los clubes locales y zonales. “Este es un sueño cumplido que fortalece a una disciplina que viene creciendo en convocatoria y en nivel de competencia. Cumplimos con un compromiso asumido y abrimos las puertas a que cada vez más jóvenes encuentren en el hockey un espacio de formación, contención y superación personal”, expresó.

Por su parte, el gobernador Sáenz remarcó la mirada federal de su gestión en materia de obras deportivas. “Trabajamos para que el interior también tenga infraestructura de primer nivel. Nuestra apuesta es clara: queremos a los chicos en la cancha, lejos de la calle, contenidos en una actividad sana y con oportunidades reales de desarrollo. El deporte no solo forma jugadores, forma mejores personas”, afirmó.

El acto incluyó el tradicional corte de cinta y la jugada de saque inicial, compartida por los funcionarios junto a los equipos presentes. Los clubes Zenta HC, Yaguareté de la Escuela Municipal, Pizarro, Instituto La Merced, Aurora y Piratas fueron protagonistas de esta primera jornada, que quedará marcada en la memoria deportiva de Orán.

La cancha inaugurada es modelo Forbex Master Grass P600, con medidas reglamentarias de 55 metros de ancho por 91 de largo, base de suelo compactado y cerco perimetral. Está equipada con parapelotas de gran altura, bancas de suplentes y cuerpo técnico, además de un sistema de superficie resistente a rayos UV con carga de arena silícea, lo que garantiza un uso intensivo y cumple con las exigencias de la Confederación Argentina de Hockey para torneos regionales y nacionales.

La ceremonia contó con la presencia del ministro de Gobierno de la provincia, Ricardo Villada; la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia; el secretario de Deportes, Ignacio García Bes, y el subsecretario Federico Abud, entre otras autoridades provinciales y municipales. También acompañaron legisladores como el senador Juan Cruz Curá y los diputados Patricia Hucena, Gloria Seco y Sergio Oliva.

Con esta obra, Orán se posiciona como un polo de desarrollo deportivo en el norte provincial, consolidando al hockey como una disciplina con futuro y ofreciendo a cientos de jóvenes un espacio digno donde entrenar, competir y soñar en grande.