Secuestran 60 sábalos y cámaras que utilizan para pescar con redes en dique El Tunal

En la jornada de ayer se realizó un intenso operativo a fin de incrementar controles de pesca ilegal. Tuvo lugar en márgenes del dique El Tunal, participaron seis efectivos de Lacustre y Fluvial El Tunal, a cargo del Jefe División Sub Crio Enzo Sierra y se desplegó por agua y tierra.

Controlaron dos motocicletas conducidas por masculinos mayores de edad oriundos de la Localidad de El Galpón, los mismos transportaban (03) bolsas que contenían en su interior 60 sábalos. Se labró acta por infracción al art 91 de la Ley 3175/01 en P/ecosistema, se procedió al secuestro y decomiso de los mismos conforme a lo dispuesto por la Fiscalía interviniente.



A horas 13 luego de realizar recorrido por márgenes de la cola del dique, lugar conocido como Finca Pantanillo, se pudo encontrar entre las malezas elementos que se utilizan para llevar a cabo este tipo de actividad ilegal tratándose de 02 (dos) cámaras de tractor con aire y atada con cuerda, estas son utilizadas como balsas caseras para navegar, no pudiendo dar con las redes.



También realizaron control de permiso de pesca y elementos permitidos para tal fin a unas 15 personas de distintos puntos de la provincia, sin registrarse ninguna novedad al respecto.