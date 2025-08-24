Se realizó la 4 edición del trail San Bernardo 2025

Fue un éxito total la cuarta edición del Trail que, en conjunto, organizaron el Hospital San Bernardo con la Fundación San Bernardo Este domingo 24 de agosto se llevó adelante la cuarta edición del Trail San Bernardo. El recorrido inició y culminó en el Monumento a Güemes, a los pies del Cerro San Bernardo.

Con cerca de 200 inscriptos en las categorías competitivas y casi 100 en la en participativa, el evento tuvo una excelente respuesta por parte de los salteños en la convocatoria.

El evento contó con dos categorías de competición y una participativa que convocó a la gran familia salteña.

En la categoría de 14 KM los ganadores :

Masculino

1- Mateo Contreras (n 34)

2- Matías Vargas (n 73)

3- Jorge Torres (n 16)

Femenino

1- Emular Cruz (n 62)

2- Micaela Mendaña (n 21)

3- Silvia Subelza (n 57)

Por su parte, en la extensión de 7km los ganadores fueron:

Masculino

1- Eduardo Juárez (n 208)

2- Víctor Espinosa (n 209)

3- Diego Guerra (n 152)

Femenino

1- Alba Benicio (n 159)

2- Catalina Liendro (n 241)

3- Mónica Ojeda (n 189)

Al concluir la competencia se realizaron sorteos con muchos premios para los participantes de ambas modalidades.

El Trail contó con la participación del Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes y la Secretaría de Deportes de la Provincia y el apoyo de la Municipalidad de la ciudad de Salta.

Asimismo, cabe señalar que todo el evento contó, durante toda la carrera, con la disposición de ambulancias, puestos de hidratación y control y reabastecimiento dentro de los circuitos, de forma estratégica para garantizar el control y seguridad de los corredores.