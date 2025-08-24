PUBLICIDAD

24 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
60 años de Hirpace
Gimnasia y Tiro
Juventud Antoniana
Liga Profesional
Daniel Bolotnicoff
Deportes

Racing perdió por goleada frente a Argentinos Juniors por el Torneo Clausura

Luego de la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores, la academia la pasó mal en La Paternal y cae al fondo del Grupo A.
Domingo, 24 de agosto de 2025 17:42
Racing sufrió una dura goleada por 4-1 como visitante ante Argentinos Juniors, en un partido correspondiente a la sexta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Diego Armando Maradona.

Tomás Conechny había logrado adelantar a La Academia, a los 25 minutos del primer tiempo, pero rápidamente Alan Lescano marcó el tanto del empate, a los 28’ del mismo periodo.

En tanto, Hernán López Muñoz y Matías Giménez sentenciaron el triunfo para el cuadro de la Paternal, a los 6’ y 15 minutos del complemento, respectivamente.

