PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
11°
24 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Daniel Bolotnicoff
karina milei
Javier Milei
Salta
Venezuela
Indec
Israel
Salta
Werder Bremen
Liga Profesional
Daniel Bolotnicoff
karina milei
Javier Milei
Salta
Venezuela
Indec
Israel
Salta
Werder Bremen
Liga Profesional

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR BLUE

$1320.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Un blooper insólito: periodista felicitó al capitán del Werder Bremen que acababa de perder por 4 a 1

El jugador visitante había cambiado su camiseta con el arquero rival Michael Zetterer, lo que provocó la confusión de la cronista.
Domingo, 24 de agosto de 2025 19:19
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

En un curioso episodio ocurrido tras el partido entre el Eintracht y el Werder Bremen, una periodista de la Bundesliga protagonizó un inesperado error.

Al término de la goleada 4-1 del equipo local, la comunicadora se acercó a pie de campo para entrevistar al capitán del equipo derrotado, Marco Friedl, y le preguntó si estaba contento con la victoria.

El jugador, quien para sorpresa de la reportera llevaba puesta la camiseta del arquero rival, Michael Zetterer, reaccionó con visible incredulidad y se lamentó moviendo la cabeza.

A pesar de la incomodidad de la situación, el capitán del Werder Bremen aceptó las disculpas de la periodista de Sky Sports, tras estrecharle la mano, continuó con la entrevista.

La confusión se debió a que Friedl había intercambiado su camiseta con la del portero contrario, lo que provocó el lapsus de la reportera.

 

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD