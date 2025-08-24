Radio Aventura no detiene su evolución y está de cumple

El programa Radio Aventura, originario de Salta, se distingue por su larga trayectoria y su evolución a lo largo de los años. Acaba de cumplir sus 22 años al aire (24 de agosto), y el espacio va dejando una huella significativa en la audiencia salteña.

El programa nació en el año 2003, con una propuesta pensada especialmente para el público infantil, pero luego hubo algunos cambios, lógicamente para bien de este proyecto

Capacidad para adaptarse

"Con el tiempo, Radio Aventura ha transformado su enfoque. Actualmente, su dinámica se centra en temas culturales y artísticos, lo que demuestra su capacidad para adaptarse y crecer con su público", seguró su directora Nora Mena.

​"El trabajo y el esfuerzo siempre fue recompensado, tuvimos numerosos reconocimientos durante los últimos años. ​El programa ha sido declarado de Interés Provincial, un reconocimiento que resalta su valor y contribución a la comunidad de Salta. Fueron muchos los halagos a nivel nacional, como: Gaviota de Oro, Plata y de la Paz, Premios Raíces, Lanin de Oro, Güemes de Oro, Premios Independencia, Arco de Córdoba, ternado a los premios Martin Fierro del Interior. ​Hoy en día, se puede sintonizar los sábados de 17 a 20, por FM 103.9 Ciudad", agregó Mena, quien también es productora, no solo del mencionado programa, sino también en el mundo del espectáculo; además trabaja con prensa de muchos artistas de renombre nacional.

​La historia de "Radio Aventura" es un claro ejemplo de cómo un proyecto radial puede mantenerse vigente y relevante durante más de dos décadas, transformando su contenido para seguir conectando con su audiencia a través de la cultura y el arte.

Actualmente el equipo de jóvenes está integrado por jóvenes que se van perfeccionando en la materia del arte y.periodismo. Conducen: Giuliana Bisceglia, Gastón Ávila, Cristian Figueroa, Macarena Godoy. Operadores: Andrea Medrano, Kevin Medrano. Dirección y.producción: Nora Mena.



