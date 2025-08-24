La nieta de Susana de novia con Nico Figal

A solo unos días de que los rumores de romance comenzaran a circular, Lucía Celasco y Nicolás Figal fueron vistos en un famoso boliche porteño y hay video del momento.

El enigmático que Pepe Ochoa lanzó en LAM (América TV) a comienzos de la semana hizo que todos las cámaras de los medios posaran en la nieta de Susana Giménez y el futbolista de Boca Juniors. Por lo tanto, cada paso que dan, es retratado y circula rápidamente.

En el clip capturado por los colegas de Farándula Show se lo ve al deportista en la entrada del lugar bailable de la costanera de la Ciudad de Buenos Aires. El futbolista lucía remera blanca, pantalón negro y zapatillas blancas. Momentos después Lucía llegó a bordo de su auto. "¿Venís al cumple?", le consultaron.

Tras dar su autorización, el asistente dejó pasar a la joven. Al bajar, Celasco mostró un look informal y cuidado: llevaba una camiseta blanca de manga larga que se ajustaba a su silueta y un pantalón vaquero azul de tiro alto con corte acampanado. Su cabello, largo y ondulado, caía libre sobre sus hombros, mientras en la mano derecha sostenía un celular junto a pequeños objetos. Un cinturón oscuro marcaba la cintura y completaba un conjunto cómodo pero con estilo. La luz artificial destacaba los reflejos de la tela vaquera, dándole un brillo sutil al conjunto.