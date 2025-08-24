Comienza en el Delmi el apasionante torneo Clausura de Futsal 2025

inicia sesión o regístrate.
La pelota vuelve a rodar. A partir de hoy comenzará a jugarse la primera fecha del apasionante torneo Clausura de Futsal 2025 organizado por la Liga Salteña de Fútbol y que cada vez convoca a más equipos participantes.
En esta oportunidad se jugará en dos zonas con 17 equipos en total.
Por la Zona "A" lo harán San Francisco, La Premier, Bom Jogo, Gimnasia y Tiro, Mitre, Atlas, La Neco, Central Norte Blanco y Los Cachorros.
Por su parte la Zona "B" estará integrada por Sociedad y Deportivo La LC, Santana, Argentinos del Norte, San Antonio, Pellegrini, Auri, Juventud Antoniana y Central Norte Negro.
La programación de la 1ª fecha
LUNES 25/08/2025
20.30 HS. CENTRAL NORTE NEGRO VS JUVENTUD ANTONIANA
21:30 HS. SOC. Y DEP LA LC VS AURI
22:30 HS. SAN FRANCISCO VS CENTRAL NORTE BLANCO
MARTES 26/08/2025
20.30 HS. SANTANA VS PELLEGRINI
21:30 HS. ARG. DEL NORTE VS SAN ANTONIO
22:30 HS. LA PREMIER VS LA NECO
MIÉRCOLES 27/08/2025
20.30 HS PRELIMINAR A DESIGNAR
21:30 HS. GIMNASIA Y TIRO VS MITRE
22:30 HS. BOM JOGO VS ATLAS
LIBRE ZONA "A": LOS CACHORROS