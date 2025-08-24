PUBLICIDAD

25 de Agosto,  Salta, Argentina
Deportes

Comienza en el Delmi el apasionante torneo Clausura de Futsal 2025

Se jugará a partir de esta noche en el microestadio, con 17 equipos divididos en dos zonas.
Lunes, 25 de agosto de 2025 00:05
La pelota vuelve a rodar. A partir de hoy comenzará a jugarse la primera fecha del apasionante torneo Clausura de Futsal 2025 organizado por la Liga Salteña de Fútbol y que cada vez convoca a más equipos participantes.

En esta oportunidad se jugará en dos zonas con 17 equipos en total.

Por la Zona "A" lo harán San Francisco, La Premier, Bom Jogo, Gimnasia y Tiro, Mitre, Atlas, La Neco, Central Norte Blanco y Los Cachorros.

Por su parte la Zona "B" estará integrada por Sociedad y Deportivo La LC, Santana, Argentinos del Norte, San Antonio, Pellegrini, Auri, Juventud Antoniana y Central Norte Negro.

 

La programación de la 1ª fecha

 

LUNES 25/08/2025

20.30 HS. CENTRAL NORTE NEGRO VS JUVENTUD ANTONIANA

21:30 HS. SOC. Y DEP LA LC VS AURI

22:30 HS. SAN FRANCISCO VS CENTRAL NORTE BLANCO

MARTES 26/08/2025

20.30 HS. SANTANA VS PELLEGRINI

21:30 HS. ARG. DEL NORTE VS SAN ANTONIO

22:30 HS. LA PREMIER VS LA NECO

MIÉRCOLES 27/08/2025

20.30 HS PRELIMINAR A DESIGNAR

21:30 HS. GIMNASIA Y TIRO VS MITRE

22:30 HS. BOM JOGO VS ATLAS

LIBRE ZONA "A": LOS CACHORROS

