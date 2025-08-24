Construimos esperanza en Floresta

Este 22 y 23 de agosto, vivimos una jornada que nos conectó con lo esencial: construir dignidad desde el encuentro. En el barrio Floresta, colaboradoras y colaboradores del Instituto de Salta y de todas las unidades de negocio de Swiss Medical en la provincia participaron activamente en la construcción de viviendas de emergencia junto a Techo Argentina. Las protagonistas de esta edición fueron dos familias que nos abrieron las puertas de su vida y nos permitieron construir junto a ellas. Nos recibieron con sonrisas y con una ilusión que se sentía en el aire.

Elba, joven mamá, vive en el barrio desde hace un tiempo y enfrenta una situación habitacional compleja. Su energía, su ternura y sus ganas de salir adelante nos conmovieron desde el primer momento.

Mariana y José también forman parte de la comunidad de Floresta, junto a sus hijos. Con esfuerzo y perseverancia, han ido construyendo su hogar paso a paso, y esta jornada fue un nuevo capítulo en ese camino.

No vinimos a ayudar, vinimos a compartir. Y eso se sintió en cada momento: en las charlas, en las risas, en el cansancio que se transformó en alegría cuando vimos las paredes levantarse. Porque cuando se construye con el corazón, el resultado siempre es más grande que la estructura.

Esta acción se suma al camino iniciado en el 2007, cuando participamos por primera vez en una jornada de construcción que dejó huella en nuestra comunidad institucional. Hoy, reafirmamos que nuestro propósito va más allá de lo que hacemos cada día: se trata de transformar realidades desde el compromiso colectivo.

Desde el Instituto de Salta, sostenemos una convicción que nos guía desde la primera edición: la entrega de un hogar es solo el comienzo. Creemos que la educación, el acompañamiento y la participación son claves para romper el ciclo de precariedad y abrir caminos de desarrollo. Ese propósito sigue intacto, y se renueva con cada acción.

Desde ECCO Emergencias, Sanatorio Altos de Salta, SMG Seguros y Medicina Privada, cada unidad aportó su energía, su tiempo y su vocación de servicio. Y juntos, construimos mucho más que viviendas: construimos comunidad. Porque en Techo, no se construye para, se construye con. Gracias a quienes participaron, a quienes acompañaron y a quienes siguen creyendo que el cambio es posible. Sigamos construyendo. Sigamos involucrándonos.