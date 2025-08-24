Oportunidad única para jóvenes en Orán: estudiar en dos años y medio y salir con título oficial en construcción civil

En un esfuerzo por dar respuesta a la creciente necesidad de oportunidades educativas para los jóvenes que no completaron la secundaria, la Escuela Técnica 3.134 lanzó una nueva modalidad de Educación Profesional Secundaria (EPS). Este programa está destinado a chicos de entre 15 y 17 años que hayan abandonado sus estudios, pero que cuentan con el requisito básico de haber completado la primaria.

El modelo educativo propuesto permite a los jóvenes obtener un título oficial en construcción civil en tan solo 2 años y medio, con un enfoque práctico que abarca áreas como albañilería, construcción en húmedo, terminaciones y terminación en seco. Esta formación abre las puertas al mundo laboral, ofreciendo una ventaja competitiva importante para aquellos que buscan un oficio.

La profesora María Corimayo destacó la relevancia de este programa, al señalar que los chicos que participen aprenderán no solo una disciplina técnica, sino que también desarrollarán habilidades fundamentales para el trabajo en equipo y la resolución de problemas, lo cual es clave en el sector de la construcción.

El curso tiene una duración de 4 horas diarias, de lunes a viernes, y se imparte en dos turnos: mañana y tarde, lo que permite a los estudiantes adaptar la modalidad a su disponibilidad. Es fundamental que los interesados se preinscriban cuanto antes para asegurar su lugar, dado que los cupos son limitados. Los interesados deben presentar su documentación correspondiente en la misma escuela, ubicada en calle Hipólito Yrigoyen, frente a la plaza Pizarro de la ciudad de Orán.

Esta iniciativa no solo brinda a los jóvenes una segunda oportunidad educativa, sino que también les abre las puertas a un sector laboral con una creciente demanda de profesionales calificados, lo que podría ser un gran paso para su futuro.

Fuente Radio Güemes de Orán

