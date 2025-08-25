Adorni: "El tiempo es el único juez que siempre revela la verdad"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se expresó de forma indirecta sobre la polémica abierta tras la filtración de los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo, quien acusa a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, de pedir coimas a través de su armador Eduardo "Lule" Menem.

"El tiempo es el único juez que siempre revela la verdad. Fin", señaló a través de su cuenta de la red social X.

Adorni es de los pocos miembros del Gobierno nacional que habló sobre el tema y el breve mensaje llega en medio de la investigación judicial a cargo del juez Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi, a raíz de la denuncia que impulsó el abogado Gregorio Dalbón.

El letrado, quien es el defensor de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, acusó a los hermanos Milei, a Menem, a Spagnuolo y a Eduardo Kovalivker, propietario de la droguería Suizo Argentina, por los delitos de defraudación por administración fraudulenta, estafa, asociación ilícita, cohecho activo y negociaciones incompatibles.

En las últimas horas, la Justicia interceptó a Kovalivker en Nordelta y durante el allanamiento descubrió sobres con más de 260.000 dólares y 7 millones de pesos en efectivo en su vehículo. Lo propio ocurrió con Diego Spagnuolo, quien fue localizado en una vivienda del partido bonaerense de Pilar donde llegó la Policía por indicación de terceros y allí se secuestró su teléfono celular.

Fuentes judiciales precisaron que Spagnuolo se había mudado a ese lugar hacía poco tiempo y estaba dentro de un auto cuando lo encontraron los investigadores, que le secuestraron su celular para peritarlo. También se le incautó una computadora y documentación.

"Para que no roben más"

Este sábado, la secretaria General de la Presidencia Karina Milei había reaparecido en público en La Matanza, en una "Jornada de Formación de Fiscales" de la provincia de Buenos Aires, y envió un mensaje directo a la oposición: "Vinimos para que no roben más".

La aparición de Karina se produce en un contexto sumamente crítico para ella y el Gobierno. La funcionaria está siendo señalada en la causa judicial por un supuesto esquema de cobro y distribución de coimas dentro de la Andis.

Audios filtrados del extitular de la agencia, Diego Spagnuolo, la mencionan como una de las principales beneficiarias del circuito de corrupción investigado.

En este marco, el encuentro, organizado por La Libertad Avanza (LLA), reunió a más de 8.000 personas, informó el espacio en sus redes sociales.

Además de la hermana del Presidente, participaron destacados dirigentes libertarios y aliados, como José Luis Espert, Diego Santilli, Martín Menem, Sebastián Pareja y Maximiliano Bondarenko.

"Quiero agradecerles porque, la verdad, es bestial la cantidad de gente que quedó afuera", destacó ante los miles de asistentes. Y reforzó el motivo central de la convocatoria: "Pero lo más importante es que todos estamos dispuestos a dar la batalla, a ir a fiscalizar para que no nos roben más".

"Estamos ante un gobierno coimero y corrupto"

El abogado Gregorio Dalbón, denunciante del extitular de la Andis (Agencia Nacional de Discapacidad), Diego Spagnuolo, consideró ayer que el Gobierno de Javier Milei es "coimero" y que la causa por presuntos sobornos en ese organismo constituye una "causa de Estado y casi un Watergate", en alusión al caso de espionaje en Washington por el cual renunció el presidente norteamericano Richard Nixon en 1974.

"Es una causa de Estado, casi un Watergate", dijo Dalbón y añadió que "los Menen están metidos en la corrupción desde que volaron Río Tercero, nunca pararon y ahora están metidos en esto".

Para Dalbón, "es muy raro que la plata" confiscada a Spagnuolo "estuviera en sobres separados", y lo atribuyó a que "tenían que darle peaje" a varias personas. "Estamos ante un gobierno coimero y corrupto", dijo.

Para el letrado, Spagnuolo "era un funcionario muy importante, quizás el que manejaba más dinero para Javier y Karina Milei. Hay que tomar conciencia de dónde fueron a afanar y coimear, a las personas que necesitan un medicamento, a una persona que tiene que sacarse una prótesis".

"Helicóptero o patrullero"

El candidato a diputado del frente Patria Grande Juan Grabois afirmó que Milei "está en una situación de inhabilidad moral para ejercer el cargo" y dijo "no saber" si los libertarios "se van en helicóptero o en patrullero".