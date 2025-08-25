Detienen a "revientavidrios" y lo acusan de cinco robos

A partir de un hecho ocurrido a principios del mes de agosto, cuando una persona desconocida violentó un vehículo estacionado en la vía pública y se apoderaron de dinero y otros bienes para luego huir, se inició una investigación y se pudo determinar que estaría vinculado a otros ilícitos cometidos con igual modalidad y por una persona con similares características.

La fiscal penal María Eugenia Guzmán imputó de forma provisional a un hombre de 32 años como autor del delito de robo (cinco hechos). Durante la audiencia de imputación fue asistido por la defensa oficial.

La investigación se inició a partir de la denuncia realizada por un hecho ocurrido en la zona oeste.

Las cámaras fueron claves

Del análisis de cámaras de seguridad, relevamiento de testigos y otras medidas, se pudo ubicar el momento en que un hombre, a bordo de una moto, se aproxima al vehículo del damnificado, merodea y luego rompe la ventanilla, se apodera de bienes y huye. En el avance de las pesquisas, personal del Grupo Investigativo del sector, pudo relacionar la causa con otros hechos cometidos con similares características en distintos puntos de la ciudad.

Se desplegaron numerosas medidas, tales como análisis de cámaras de seguridad, levantamiento de rastros, de comunicaciones y relevamiento de testigos, que permitieron individualizar como sospechoso a un hombre con antecedentes delictivos y se produjo su detención en la vía pública.

Desde el domicilio del sospechoso se secuestró un automóvil, una moto y un casco, que serían los usados en la comisión de los ilícitos investigados.