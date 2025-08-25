Estuvo prófugo 2 años y lo delató su novia

Lázaro Ezequiel Ramos fue detenido en el Barrio 31, luego de una intensa investigación sobre su perfil en las aplicaciones. Además del crimen en 2023, el acusado tenía un pedido de captura por un robo a mano armada en 2024.

El joven de 21 años que era buscado desde diciembre de 2023 por el crimen de un adolescente de 16 años en Sarandí fue detenido por la División Homicidios de la Policía Federal Argentina (PFA).

Estuvo casi dos años prófugo y fue atrapado luego de que su exnovia haya denunciado en redes sociales que la maltrataba.

Se trata de Lázaro Ezequiel Ramos, que fue detenido en las inmediaciones del Barrio 31 de Retiro. El Juzgado de Garantías 3 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús pidió ayuda a la Secretaría de Captura de Prófugos (SeCaP) para llevar adelante el operativo.

Los hechos por los que era buscado el sospechoso ocurrieron en la noche del 23 de noviembre de 2023, en la intersección de las calles Heredia y Luján, en la localidad bonaerense de Sarandí, partido de Avellaneda. Según la imputación, en aquella oportunidad, el acusado y un cómplice abordaron a Guillermo Gastón Guzmán, de 16 años.

Desde el Ministerio Público Fiscal detallaron que, tras patearlo y apalearlo con varillas de metal, "el imputado extrajo un arma de fuego y con la culata golpeó la cabeza de la víctima en reiteradas oportunidades". Guzmán fue trasladado, primero, al Hospital Interzonal General de Agudos Presidente Perón y luego a otro centro médico donde, tras siete días de agonía, falleció producto de las lesiones.