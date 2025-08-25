Israel destruyó el palacio presidencial hutí en Yemen

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró que su país ha "destruido" el palacio presidencial de los hutíes en Yemen durante los ataques realizados ayer contra Saná, la capital yemení. "Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) han destruido el palacio presidencial hutí en Yemen y atacado depósitos de combustible y plantas eléctricas", dijo en un comunicado conjunto con el primer ministro, Benjamín Netanyahu.

El premier dijo que el grupo proiraní está "aprendiendo a las malas" las consecuencias de sus ataques contra Israel. "A quien nos ataca, lo atacamos. A quienquiera que planea atacarnos, lo atacamos. Creo que toda la región se está enterando de lo fuertes que son las manos y la determinación del Estado de Israel", dijo Netanyahu, en declaraciones.

Junto al texto, la oficina del primer ministro publicó imágenes del mandatario y del ministro de Defensa junto al jefe del Estado Mayor del Ejército, Eyal Zamir, en la sede del Ministerio de Defensa en Tel Aviv, monitorizando los bombardeos contra Yemen.

Según el Ejército israelí, los ataques estuvieron dirigidos contra el complejo militar en el que se ubica el palacio presidencial, dos plantas eléctricas y un almacén de combustible en Saná.

Al menos dos personas murieron y otras 35 resultaron heridas, según el Ministerio de Salud y Medioambiente de los insurgentes.

En su mensaje, Netanyahu aseguró que todos los aviones israelíes que participaron en la operación regresron a Israel.

Los rebeldes hutíes del Yemen lanzan frecuentemente misiles balísticos y drones contra Israel, aunque la gran mayoría son interceptados, y justifican sus ataques asegurando que los mismos son en solidaridad con los palestinos y contra la masacre que sufre la población en la Franja de Gaza.

El Gobierno de los hutíes afirmó que los ataques no disuadirán al grupo de seguir con su apoyo a Gaza, por lo que continuarán llevando a cabo acciones contra territorio israelí. "Estas brutales incursiones no disuadirán al gran pueblo yemení de su firme y legítima postura de apoyo pleno y absoluto a nuestro pueblo en la asediada Gaza, que está siendo sometido a un genocidio", afirmó el ministro de Información hutí, Hashem Sharaf Addin.