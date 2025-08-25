La campaña política se anticipa con fuerte confrontación

La campaña electoral para las elecciones nacionales de octubre arranca este miércoles y el clima previo es un claro indicador que las redes sociales volverán a ser el escenario de fuertes confrontaciones.

Así quedó demostrado el fin de semana con un fuerte cruce de mensajes subidos de tono en las cuentas del electo diputado provincial de La Libertad Avanza (LLA) por el departamento San Martín, Nicolás Arce y el intendente de Salvador Mazza, Gustavo Subelza. El caso puso al descubierto las diferencias que habrá entre los sectores oficialistas y opositores en la campaña que arranca en pocas horas.

Todo comenzó por una publicación que, en la noche del sábado, hizo el titular de Aguas del Norte y candidato a senador nacional por Salta, Ignacio Jarsún, quien en la plaza San Martín de Tartagal, presentó la salida de agua de un bebedero, advirtiendo que a esa hora nunca había disponibilidad del líquido. Arce fustigó esa promoción a su candidatura, posteando críticas.

Pero el intendente de Salvador Mazza, Gustavo Subelza, salió en defensa. "Aguante Nacho, el problema del agua en el departamento San Martín es de hace muchos años. Antes nadie decía nada y ahora algunos quieren 5 minutos de fama", posteó. Esta publicación le valió el calificativo de "succionador compulsivo" y otras expresiones aún más duras por parte de Arce.

Con la violenta respuesta verbal de Arce, Subelza le propuso: "Pedile soluciones a tu presidente" y, con algunas otras expresiones, no dejó de mencionar la acuciante situación que vive el personal de la petrolera Refinor, en el departamento San Martín, que ya despidió a un centenar de operarios.

Molesto por el posteo de Arce, Subelza fue por más y con la intención de poner en duda la sexualidad del electo diputado, posteó: "Secreto en la montaña, mmmmmm!!!! Mejor no hablemos más o sino lo llamo al abañil", le espetó.