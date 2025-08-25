El misterioso episodio que vivió L-Gante en su casa: destrucción total

Durante el fin de semana, L-Gante se volvió protagonista de una sospechosa situación que tuvo como escenario su hogar, en un country en la zona de Ezeiza. En palabras del cantante en redes sociales, indicó que había sufrido una gran destrucción en la propiedad, pero luego eliminó la publicación y se llamó a silencio. Desde entonces, se especula sobre lo sucedido.

Luego de llegar a un acuerdo con Tamara Báez por la cuota alimentaria de su hija, Jamaica, cuyo conflicto imposibilitaba que el cantante salga del país, parecía que L-Gante vivía un momento de paz. Pero eso duró poco, ya que presuntamente el viernes por la noche su casa de Canning quedó totalmente destruida, lo que generó grandes perdidas personales para el artista, quien debió mudarse.

Ante el gran hermetismo sobre lo sucedido, se generaron diversas preguntas que aún no tienen respuestas. “Ocurrió un episodio raro en la casa de L-Gante”, indicó Marcela Tauro en Infama (América). “La verdad que estamos sorprendidísimos", agregó Laura Ufbal. Y detalló: : “El viernes a la noche, L-Gante fue a ver a su mamá, Claudita, porque estaba actuando en el teatro de General Rodríguez. Después, ya en la madrugada del sábado, vuelve a la casa de Canning y, bueno, el título es... ¡L-Gante perdió todo!”.

Pero la gran incógnita es qué sucedió. Según las palabras de Ufbal la propiedad quedó destruida y había mucho humo, pero no se detectó fuego. "¡Bomba o brujería! Nadie entiende nada... Había mucho humo, todo negro", lanzó la periodista. Sin embargo, volvió a remarcar que tanto el cantante como su círculo mantiene con hermetismo lo sucedido, aunque hay fotos de lo sucedido no quieren mostrarlas. La teoría que tiene más fuerza es que algo explotó en la casa y fue el panorama que encontró L-Gante cuando llegó al lugar durante la madrugada del sábado.

Ante esto, no se habría detectado la presencia de personal de bomberos ni aun hay denuncias oficiales. Lo que genera gran preocupación es el silencio que mantiene L-Gante, si bien durante el sábado se difundieron imágenes suyas con amigo y cumpliendo con responsabilidades laborales, decidió no hablar sobre lo sucedido y borrar aquella publicación en la que refería a esta situación.

