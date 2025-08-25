PUBLICIDAD

Siniestro vial en Salta
L-Gante
control vehicular
#MilagroParaElMundo
Destino Potencia Tartagal
Salud publica
gripe en salta
Salta

Un fin de semana tranquilo: solo hubo 97 alcoholizados

Fue en el marco de los operativos preventivos coordinados por la Subsecretaría de Seguridad Vial. La Policía Vial controló más de 8 mil vehículos en distintos puntos de la provincia.
Lunes, 25 de agosto de 2025 11:00
La Subsecretaría de Seguridad Vial coordinó el trabajo preventivo y operativo que se realizó durante el fin de semana en distintos puntos de la Provincia a fin de reducir la siniestralidad y mortalidad en el tránsito.

La Dirección de Seguridad Vial de la Policía de Salta controló 8960 vehículos en puntos de controles fijos y móviles, rutas provinciales, nacionales y calles de Salta. Detectaron a 983 infractores a las normativas viales en su mayoría por incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito, Ley Provincial de Tolerancia Cero y ordenanzas municipales.

Realizaron 5390 test de alcoholemia y sancionaron a 97 conductores que circulaban con graduación alcohólica.

Cabe destacar que la Subsecretaría de Seguridad Vial refuerza el trabajo preventivo y de concientización vial con el propósito de promover cambios de conducta en la ciudadanía y reducir los índices de siniestralidad en Salta.

 

