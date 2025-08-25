PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
16°
25 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Siniestro vial en Salta
L-Gante
control vehicular
#MilagroParaElMundo
Destino Potencia Tartagal
Salud publica
gripe en salta
Siniestro vial en Salta
L-Gante
control vehicular
#MilagroParaElMundo
Destino Potencia Tartagal
Salud publica
gripe en salta

DÓLAR OFICIAL

$1360.00

DÓLAR BLUE

$1360.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Otra baja más: Unidad Popular se fue del frente Fuerza Patria y denuncia centralismo

El partido cuestionó la inclusión de Juan Manuel Urtubey y denunció imposiciones desde Buenos Aires. Ratifican que buscarán construir una alternativa genuina en Salta.
Lunes, 25 de agosto de 2025 11:22
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El Instrumento Electoral por la Unidad Popular Salta resolvió en plenario abandonar la alianza Frente Fuerza Patria en el distrito salteño. La decisión se fundamenta en fuertes críticas a la composición del frente y al método de selección de candidatos, que —según denunciaron— respondió a “imposiciones centralistas” y no al consenso provincial.

Desde la conducción provincial remarcaron que la presencia del exgobernador Juan Manuel Urtubey en el armado fue un límite que no estaban dispuestos a aceptar. “Se trata de figuras de dudosa coherencia y alejadas de los intereses populares”, señalaron en un comunicado.

La fuerza también cuestionó el rol del Partido Justicialista nacional y de su intervención en Salta, a quienes responsabilizan de haber “designado a dedo” a los candidatos, desvirtuando el espíritu inicial del frente. “Otra vez el centralismo jugó y causó más daño que bien”, enfatizaron.

El partido cuestionó la inclusión de Juan Manuel Urtubey

Críticas internas y balance político

Para Unidad Popular, las candidaturas surgidas en Fuerza Patria “lejos están de ser una expresión del consenso, del compromiso y de la construcción de un espacio representativo del campo popular”. En cambio, consideran que responden a “los intereses de los factores de poder local”.

En esa línea, advirtieron que la dirigencia progresista no supo leer los motivos de la derrota electoral de 2023 y continúa “repitiendo fórmulas, nombres y prácticas que profundizan la crisis política general”.

Nueva estrategia en Salta

Al anunciar su salida, Unidad Popular ratificó que mantendrá una línea de acción destinada a ofrecer al electorado salteño una opción “genuina y comprometida con los intereses del pueblo”.

El espacio anticipó que trabajará con nuevas prácticas, valores y liderazgos, apostando a la renovación dirigencial y a un modelo político que busque “más democracia, más participación y una Salta integrada al siglo XXI con el objetivo del vivir bien”.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD